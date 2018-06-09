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Мотоциклы Suzuki отзываются производителем
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Мотоциклы Suzuki отзываются производителем 

Motonews.ru 2 часа назад
Фото: Motonews.ru
Партия мотоциклов Suzuki подпадает под новую программу по отзыву, объявленную японским производителем.
Отзыву подлежат сотни мотоциклов моделей Suzuki GSX-S125 и GSX-R125. Отзыв связан с тем, что, как выяснилось в процессе эксплуатации, из-за плохого прокраса рамы мотоциклов рядом с болтами она может повредиться в результате вибрации и жара от двигателя, а в результате этого могут ослабнуть болты крепления двигателя к раме — тем самым, увеличиваются шансы падения.
Программа по отзыву осуществляется в качестве превентивной меры, никаких сведений о пострадавших в результате этой проблемы в Suzuki не поступало.
Мотоциклы отзываются в разных странах. Известно, например, что в Великобритании под отзыв подпадают 552 аппарата, в Австралии — 242 мотоцикла. Об отзыве этих моделей на других рынках точной информации нет.
Владельцы мотоциклов получат уведомления о необходимости подъехать к дилеру, где им заменят болты и в нужных зонах обновят краску — бесплатно, конечно.
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