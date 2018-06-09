В центре Омска до сентября перекроют дороги из-за ремонта на теплосетях

Водителям нужно строить свои маршруты с учетом временного ограничения проезда на некоторых центральных улицах. По сообщению пресс-службы «Омск-РТС», в центре города после праздничных дней планируют провести ремонт на теплосетях. В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты для автомобилистов.

Так, с 14 июня с 8:00 до 20:00 5 сентября будет перекрыт проезд по ул. Тарской от ул. Шевченко до ул. 2-я Северная. Кроме этого, с 8:00 14 июня до 20:00 1 августа ограничат движение по ул. П. Некрасова — ул. Красина от ул. Спартаковскй до ул. Голика.

Автовладельцам нужно быть внимательными и искать объездные пути.