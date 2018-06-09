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В центре Омска до сентября перекроют дороги из-за ремонта на теплосетях
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В центре Омска до сентября перекроют дороги из-за ремонта на теплосетях 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Водителям нужно строить свои маршруты с учетом временного ограничения проезда на некоторых центральных улицах. По сообщению пресс-службы «Омск-РТС», в центре города после праздничных дней планируют провести ремонт на теплосетях. В связи с этим некоторые улицы будут перекрыты для автомобилистов.
Так, с 14 июня с 8:00 до 20:00 5 сентября будет перекрыт проезд по ул. Тарской от ул. Шевченко до ул. 2-я Северная. Кроме этого, с 8:00 14 июня до 20:00 1 августа ограничат движение по ул. П. Некрасова — ул. Красина от ул. Спартаковскй до ул. Голика.
Автовладельцам нужно быть внимательными и искать объездные пути.
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