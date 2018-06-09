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В Волгограде на дачные маршруты выпустили 13 новых автобусов
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В Волгограде на дачные маршруты выпустили 13 новых автобусов 

АиФ Волгоград 57 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде 13 новых автобусов большой вместимости вышли на пять маршрутов: №109 «ВгТЗ — «Дачи Приморье», №113К «ВгТЗ — хутор Каменский», №119 «Автовокзал — поселок Кузьмичи», №103Э «ВгТЗ — село Пичуга», №103 «Автоколонна №1208» — село Ивановка».
Как сообщает пресс-служба областной администрации, транспорт работает на экономичном газомоторном топливе, стоимость которого почти в два раза ниже, чем дизельного. Отметим, что из 359 новых автобусов большой и средней вместимости, поступивших в Волгоградскую область, 334 ездят на компримированном природном газе. В регионе построено пять газозаправочных станций: три — в Волгограде и по одной в Волжском и Камышине.
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