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В Волжском монтажник проломил череп, упав с теплицы
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В Волжском монтажник проломил череп, упав с теплицы 

v1.ru 34 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волжском молодой монтажник упал с теплицы и проломил себе череп.
— Накануне 24-летний рабочий собирал теплицу и случайно сорвался вниз, — уточнили в экстренных службах региона. — Мужчине, серьезно ударившемуся головой, сразу же вызвали скорую помощь и отправили в больницу.
После осмотра врачи поставили свой диагноз: монтажник получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.
— На все вопросы молодой человек отвечает очень неохотно, — добавили в экстренных службах. — О подробностях своего падения не говорит.
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