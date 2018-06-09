В Волжском монтажник проломил череп, упав с теплицы

В Волжском молодой монтажник упал с теплицы и проломил себе череп.

— Накануне 24-летний рабочий собирал теплицу и случайно сорвался вниз, — уточнили в экстренных службах региона. — Мужчине, серьезно ударившемуся головой, сразу же вызвали скорую помощь и отправили в больницу.

После осмотра врачи поставили свой диагноз: монтажник получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

— На все вопросы молодой человек отвечает очень неохотно, — добавили в экстренных службах. — О подробностях своего падения не говорит.