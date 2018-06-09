На кольце на Малышева запустили новый светофор

На транспортном кольце на улице Малышева поставили новый светофор. Об этом Е1.RU сообщают автомобилисты.

Светофор появился на съезде с кольца на улицу Карла Либкнехта со стороны «Высоцкого».

Ранее в мэрии Екатеринбурга объясняли, что установка объекта позволит решить две проблемы. Во-первых, пешеходы смогут безопасно переходить улицу Карла Либкнехта. Во-вторых, это увеличит пропускную способность, ведь сейчас из-за хаотичного движения пешеходов машинам приходится останавливаться.

Не так давно новый светофор поставили на Амундсена — Онуфриева и рядом с остановкой «Начдива Онуфриева».

Ранее мы публиковали список 16 перекрёстков Екатеринбурга, где отремонтируют светофоры.

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