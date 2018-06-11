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В Ярославле двое молодых людей осуждены за ограбление подростка
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В Ярославле двое молодых людей осуждены за ограбление подростка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
18-летний студент одного из ярославских вузов и 17-летний учащийся техникума осуждены за ограбление подростка, сообщает прокуратура Ярославской области.
Родители дали 15-летнему юноше деньги, чтобы он отпраздновал свой день рождения в «Макдональдсе». Однако молодой человек купил на них спиртное и распивал алкоголь со своими друзьями, гуляя по Фрунзенскому району.
Вскоре к компании присоединились двое ранее незнакомых пострадавшему ребят. Один из друзей предупредил юношу, что они хотят отобрать у него оставшиеся деньги, но тот не придал этому значения. Вскоре злоумышленники под каким-то предлогом завели подростка в подъезд, прыснули в лицо из газового баллончика, избили и похитили деньги.
Суд приговорил молодых людей к условному сроку лишения свободы.
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