На Алтае сдали первую в 2018 году дорогу по проекту «Безопасные и качественные дороги»

БАРНАУЛ, 9 июня. / ТАСС /. Первую в 2018 году в Алтайском крае дорогу, отремонтированную в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) открыли в субботу в Барнауле, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Площадь работ на улице Панфиловцев составила 11 тыс. квадратных метров, дорожники отрегулировали высоту крышек колодцев, срезали верхний слой асфальта, уложили новый слой покрытия — более 1,4 тыс. т асфальтобетона, нанесли разметку. Стоимость работы небольшая — более 8 млн рублей, но для края, города это значимо, это первый объект в рамках федерального проекта в этом году", — сказали в ведомстве.

Дорогу приняла и рабочая группа по реализации проекта, в которую входят представители надзорных органов, ГИБДД , общественности, Общероссийского народного фронта. В Барнаульской агломерации, по данным администрации города, будет отремонтировано 44 дороги, еще восемь — в городе Новоалтайске (13 км от Барнаула) и пять краевых дорог.

Всего работы проведут на 72 км трасс, после нормативу должны будут соответствовать 50% дорог города. Одна из главных задач — снизить количество мест концентрации ДТП, для чего устанавливают комплексы видеофиксации. На данный момент работы по федеральному проекту идут на трех улицах Барнаула, еще две начнут ремонтировать в ближайшее время.

В прошлом году в рамках БКД было отремонтировано 33 улицы в городе. Как сообщалось ранее, в 2018 году дороги Барнаула отремонтируют на сумму более миллиарда рублей. Помимо 911 млн рублей по программе БКД, из городского бюджета буде направлено порядка 65 млн, также в этом направят 32 млн на сельские дороги (имеются ввиду дороги в поселках, входящих в городской округ Барнаула — прим. ТАСС). Также, по проекту «Комфортная городская среда» Барнаул получает 216 млн рублей на 6 объектов.