Индийцы довели павлина до смерти ради селфи

Индийцы настойчиво пытались сделать сэлфи с павлином, случайно оказавшимся в городе. После этого птица умерла, сообщило Metro.

Птица случайно забрела в оживленную часть города Джалпайгури, Западная Бенгалия. Ее появление вызвало массовый ажиотаж среди местных жителей, которые тут же начали фотографироваться. Они пытались заставить его распушить хвост и дергали за лапы. Птица умерла по дороге в полицейский участок. Причины, по которым это произошло, сейчас выясняют полицейские и зоозащитники, но наиболее вероятной версией считается стресс, спровоцированный поведением любопытных прохожих.

«Мы расследуем, что произошло. То, что сделали жители деревни, было явно неправильно. Мы также пытаемся выяснить, как птица заболела», — сказал местный зоозащитник Сима Чоудхури.

В заявлении полиции говорится, что павлин умер по дороге в полицейский участок, и тело птицы было передано работникам дикой природы Биннагури.

Арка Крымского моста стала излюбленным местом для фотографий на новой конструкции. Причем, любителей сэлфи не останавливает тот факт, что остановка в этом месте является нарушением правил дорожного движения.