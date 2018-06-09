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Индийцы довели павлина до смерти ради селфи
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Индийцы довели павлина до смерти ради селфи 

360tv.ru 2 часа назад
Индийцы настойчиво пытались сделать сэлфи с павлином, случайно оказавшимся в городе. После этого птица умерла, сообщило Metro.
Птица случайно забрела в оживленную часть города Джалпайгури, Западная Бенгалия. Ее появление вызвало массовый ажиотаж среди местных жителей, которые тут же начали фотографироваться. Они пытались заставить его распушить хвост и дергали за лапы. Птица умерла по дороге в полицейский участок. Причины, по которым это произошло, сейчас выясняют полицейские и зоозащитники, но наиболее вероятной версией считается стресс, спровоцированный поведением любопытных прохожих.
«Мы расследуем, что произошло. То, что сделали жители деревни, было явно неправильно. Мы также пытаемся выяснить, как птица заболела», — сказал местный зоозащитник Сима Чоудхури.
В заявлении полиции говорится, что павлин умер по дороге в полицейский участок, и тело птицы было передано работникам дикой природы Биннагури.
Арка Крымского моста стала излюбленным местом для фотографий на новой конструкции. Причем, любителей сэлфи не останавливает тот факт, что остановка в этом месте является нарушением правил дорожного движения.
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