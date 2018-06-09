Фаттахов о приезжих сотрудниках ГИБДД: «Они менее гостеприимны»

Из-за чемпионата мира по футболу на казанских дорогах дежурят не только местные сотрудники ГИБДД , но и приезжие. Первому замглавы исполкома Дамиру Фаттахову они показались менее гостеприимными, чем казанские. Такой вывод он сделал после беседы с иногородним автоинспектором, который остановил его машину.

«Мне даже самому было интересно вступить с ним в диалог. Мне показалось, что они менее гостеприимны, чем наши, казанские. Поэтому я ему сказал: понятно, что вы не знаете наш город, но постарайтесь быть более гостеприимными», — приводит слова Фаттахова «Вечерняя Казань».

«Может быть, это был единичный случай, и мы просто более придирчивы как хозяева города», — добавил он.

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