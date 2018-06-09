Как кухонная фольга спасает от матёрых автоугонщиков

Почти все современные автомобили открываются и закрываются с помощью электронного ключа. При этом от автовладельца в некоторых случаях даже не требуется производить никаких действий — всего и надо приблизиться к машине с ключом в кармане или сумке. Более того, запуск двигателя и доступ ко множеству функций современной машины также осуществляется безо всяких ключей — дистанционно. Это стало обыденностью даже для относительно доступных транспортных средств нижнего ценового диапазона. Однако у современных технологий есть обратная и весьма неприятная сторона. О ней сегодня и пойдёт речь.

Технология бесключевого доступа не просто наделяет машину полезными и приятными функциями, но и открывает широчайшие возможности для угона транспортного средства. Преступникам для этого требуется предпринять минимальное число действий — достаточно перехватить и считать электронный сигнал. Защититься от такой напасти можно… с помощью обычной кухонной фольги. Рассказываем о полезном и доступном каждому лафхаке.

Как работает бесключевой доступ

Для начала будет нелишним понять, как устроена и работает система бесключевого доступа в автомобиль. Для управления функциями машины применяется радиосигнал, в котором содержится уникальный код: чип в ключе кодирует данные, которые принимаются системой безопасности вашего автомобиля. Внутри машины находится чип с таким же алгоритмом кодирования, как и в оригинальном ключе. В случае совпадения кодов при обмене данными автомобиль открывается или запускается.

Разумеется, производители систем бесключевого доступа изрядно постарались и создали миллиарды уникальных комбинаций кода. Однако даже это вовсе не гарантирует защиты от угона. Более того, продвинутым автоворишкам новые технологии задачу даже упростили.

Как угоняются современные машины

Каждая пара кодов безопасности (в чипах ключа и автомобиля) уникальна и может состоять из миллиардов комбинаций. В теории, это не оставляет ровно никаких шансов на вскрытие системы. Однако хитрые угонщики не занимаются нудным подбором кодов, они попросту перехватывают сигнал на лету, с ходу сокращая число комбинаций до 200 тысяч. И уже затем в дело вступает компьютер, который находит нужную комбинацию не более чем за полчаса.

Для разблокировки автомобиля преступникам не нужно приближаться к машине, достаточно просто перехватывать сигнал системы безопасности и следить за перемещениями хозяина авто. Подобрав код, угонщик завладевает транспортным средством за несколько секунд, воспользовавшись отсутствием владельца. Несмотря на относительно невысокую вероятность угона таким способом пренебрегать такой возможностью не стоит — угроза вполне реальна.

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Но и это ещё не всё. Чтобы проникнуть в автомобиль, автоворы покупают за относительно незначительную сумму электронное оборудование, многократно усиливающее уровень сигнала вашего ключа (он начинает работать на расстоянии до 100 метров). С его помощью они могут открыть машину даже тогда, когда ключи от неё находятся, к примеру, у вас дома. В обычной ситуации, напомним, попасть в машину можно только когда от неё до ключа не более десятков сантиметров. Это вовсе не шутки — данная схема используется активно и часто.

Как защититься практически даром

Несмотря на всю изощрённость такого способа угона защититься от него не так и сложно. При этом вам не понадобятся хитроумные и дорогостоящие противоугонные девайсы. Достаточно следовать нескольким простым рекомендациям.

Для предотвращения угона нужно прервать обмен данными между чипами ключа и автомобиля. Сделать это можно, купив специальный экранированный чехол или самостоятельно изготовив подобное устройство.

Для глушения радиосигнала идеально подходит металлическая ёмкость, куда можно поместить ключ. Подойдёт, к примеру, обычный холодильник. Правда, перед отправкой его туда не помешает убедиться, что в ключе нет отдельного элемента питания (они боятся холода). Не менее радикальный способ — отправить ключ в микроволновку. Тут вас подстерегает другая опасность: при нечаянном запуске печки вы повредите и её, и чип в ключе. Наилучший способ обезопасить себя от преступников — замотать ключ в несколько слоёв алюминиевой фольги или изготовить экранированный чехол под размер устройства. В обоих случаях работоспособность ключа нужно проверить. Таким нехитрым и незатратным способом вы сможете в значительной мере обезопасить свою машину от ушлых угонщиков.

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