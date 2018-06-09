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Неизвестные выбросили из окна бутылки на припаркованные машины в Красноярске
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Неизвестные выбросили из окна бутылки на припаркованные машины в Красноярске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Красноярска через социальные сети разыскивают неизвестных, которые выбросили на их машины из окна многоэтажки две бутылки из‐под алкоголя. По словам автовладельцев, это произошло накануне ночью на улице Гайдашовка. Фотографии пострадавших авто опубликовал один из местных пабликов «ВКонтакте».
Источник фото: соцсети
«Вчера ночью кто-то кинул две бутылки примерно в 02:00 ночи с балкона и разбил две машины. Может быть, кто-то видел? Откликнетесь! Нельзя таким уродам оставаться безнаказанными! Пишите в комментариях! Кто поможет найти этих мразей, в долгу не останусь!», — пишет автор поста.
Интернет-пользователи в комментариях разделились на два лагеря: одни поддерживают автора и предлагают варианты поиска злоумышленников. Другие, наоборот, считают, что так жильцы дома, вероятно, хотели наказать шумную компанию на улице.
«Ашан» снял с продажи партию бутылок воды в форме мяча. Выяснилось, что круглые бутылки, если их оставить на солнце, могут воспламенить соседние предметы.
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