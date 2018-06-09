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В Кирове возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на подростка
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В Кирове возбуждено уголовное дело после падения футбольных ворот на подростка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несчастный случай произошел 4 июня в спортивном зале ледового дворца «Олимп Арена» в Кирово-Чепецке. По предварительным данным, во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» на мальчика упали футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом.
В результате несчастного случая подросток был госпитализирован в Центр травматологии с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. О состоянии здоровья ребенка пока ничего неизвестно. Сейчас следователям предстоит установить виновного в случившемся. «Ответственность за случившееся понесет сотрудник спортивного учреждения, который не разработал и не обеспечил выполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации ворот, установленных в спортивном зале «Олимп-Арена»», — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Фото: pixabay.com
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