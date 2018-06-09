Защити свой Volkswagen Teramont всего за 3,33%

Volkswagen Teramont производит незабываемое впечатление с первого взгляда. И в городских джунглях, и вырвавшись из них на бездорожье, он смотрится одинаково органично. Везде он уместен. Везде он в своей среде. И где бы он ни оказался, его внушительный экстерьер продолжает привлекать восхищенные взгляды.

Этим летом АВИЛОН предлагает тариф по страхованию КАСКО для Volkswagen Teramont — 3,33%*

Основные условия:

Предложение по страхованию действует в период с 22.05.2018 по 22.08.2018 включительно.

Звоните! +74957304447

Всегда ваш, АВИЛОН Volkswagen.

Будем рады видеть вас ежедневно по адресу:

Волгоградский пр. 41, к.2 www.avilon-vw.ru *Предложение по страхованию КАСКО новых автомобилей Volkswagen Teramont действует в период с 22.05.2018 по 22.08.2018 (включительно). Условия программы: тариф 3,33%, договор страхования КАСКО, без франшиз, минимальный возраст лиц, допущенных к управлению — не менее 35 лет и стаж вождения — не менее 10 лет, срок страхования 1 год. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость автомобиля. Страхование КАСКО осуществляют АО „АльфаСтрахование“ (лицензия Банка России СИ № 2239 от 13.01.2016), СПАО „Ингосстрах“ (лицензия Банка России CИ № 0928 от 23.09.2015), ООО „СК „Согласие“ (лицензия Банка России СИ № 1307 от 25.05.2015) в соответствии с Правилами страховщика, размещенными на сайтах www.alfastrah.ru, www.ingos.ru, www.soglasie.ru. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке страховой компанией. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности акции и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров Volkswagen.

**Страхование автомобиля может осуществляться и в иных страховых организациях, в этом случае условия и стоимость страхования могут быть иными, чем в указанной программе страхования.