После матчей на «Ростов— Арене» 43 маршрута городского транспорта будут ездить и ночью

В дни матчей работа маршрутов общественного транспорта в Ростове-на-Дону будет продлена в зависимости от времени игры до 1 часа ночи либо до 3 часов ночи. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на распоряжение департамента транспорта.

17, 20, 23, 26 июня и 2 июля: — Движение автобусов по маршрутам №№ 1, 46, 65, 77, 92а, 65-МТ, 83-МТ будет осуществляться по следующей схеме: пр. Ворошиловский — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Московская — пер. Соборный — ул. Темерницкая — пр. Буденновский — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский и далее по маршрутам.

— Движение автобусов по маршруту № 33 будет осуществляться по следующей схеме: пл. Привокзальная — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Московская — пер. Соборный — ул. Темерницкая — пр. Буденновский — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский и далее по маршруту.

— Движение автобусов по маршрутам №№ 5, 22, 42, 42а, 45, 49, 83 будет осуществляться по следующей схеме: пр. Ворошиловский — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — ул. Московская — пер. Соборный — ул. Темерницкая — пр. Буденновский и далее по маршрутам.

— Движение автобусов по маршрутам №№ 35, 35а, 47, 58, 78, 90, 99 будет осуществляться по следующей схеме: пр. Буденновский — ул. Московская — пер. Соборный — ул. Темерницкая — пр. Буденновский — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский и далее по маршрутам

— Движение микроавтобусов по маршруту № 45-МТ будет осуществляться по следующей схеме: пр. Ворошиловский — ул. Б. Садовая — пр. Буденновский — разворот в створе ул. Береговая — пр. Буденновский и далее по маршруту.

— Движение автобусов по маршруту № 47-МТ будет осуществляться по следующей схеме: пр. Буденновский — разворот в створе ул. Береговая — пр. Буденновский — ул. Б. Садовая — пр. Ворошиловский и далее по маршруту.

— Маршрутные такси № 49-МТ, 77-МТ, 92-МТ будут работать до ул. Суворова, а затем разворачиваться и ехать в обратном направлении

— Работа автобусного маршрута №39 и троллейбуса №6 будет приостановлена.

— Схема автобусов №75 будет сокращена с Гребного канала до ТРЦ «МЕГАМАГ».

— Автобус № 31 будет следовать следующим образом: схеме: ул. 1-я Луговая — ул. 2-я Луговая — ул. 1-я Луговая — ул. Пойменная — Темерницкий мост — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — пр. Сиверса — Темерницкий мост — ул. Пойменная — ул.1-я Луговая.

При этом маршруты автобусов автобусным маршрутам №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 16, 22, 26, 33, 34, 35, 35а, 42, 42а, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 58, 60, 61, 65, 67, 70, 71, 77, 78, 80, 83, 90, 98, 99, 55-МТ, 80-МТ, а также трамваи маршрутов №№ 4, 6, 7, 10 будут работать по расписаниям «пикового часа» до 3 часов следующего дня 17, 26 июня и 2 июля, а также до 1 часа ночи следующего дня 20 и 23 июня.

Информация об изменениях будет размещена в салонах автобусов и трамваев.

Напомним, в дни матчей шаттлы будут довозить болельщиков до Привокзальной площади, ЦГБ, старого аэропорта, аэропорта Платов, Театральной площади, улицы Максима Горького.