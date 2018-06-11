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ТОП авто-аксессуаров, которые водители покупают в первую очередь
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ТОП авто-аксессуаров, которые водители покупают в первую очередь 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Фото: архив Daily-Motor.RuТОП авто-аксессуаров, которые водители покупают в первую очередь Фото: архив Daily-Motor.Ru  Аналитическое агенство «Автостат» провело опрос среди автолюбителей страны, выявив ТОП автомобильных аксессуаров, которые они покупают в первую очередь.
Первым делом при приобретении «железного коня», согласно результатам исследования, автовладельцы покупают так называемый «набор автомобилиста», который может включать в себя аптечку, огнетушитель, трос для буксировки и знак аварийной остановки (порядка 100% респондентов).
Вторая строчка оказалась за компрессором для подкачки шин. За этот вариант проголосовали около 63 процентов опрошенных. Третья позиция оказалась за видеорегистратором — 46,7% респондентов выбрали этот вариант.
Последнее место в данном рейтинге занял автомобильный пылесос, который считает нужным приобрести себе лишь 1,3% опрошенных автомобилистов в России.
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