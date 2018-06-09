Когда нет асфальта: житель Кургана сфотографировал разметку, которую нанесли прямо на землю

Разметка появилась вчера и вряд ли доживет до сегодняшнего вечера, считают автомобилисты

Жители Кургана поделились в соцсетях фото новой разметки на грунтовой дороге между Заозерным и Рябково. Видно линии хорошо — ведь их нанесли прямо на землю.

— На танковую дорогу, которая находится между Заозерным и Рябково, нанесли разметку. Вчера шёл по дороге, увидел. Скорее всего вчера днём нанесли, потому что ещё не нарушена была, но уже высохла, слой был твердым, видно, что краска настоящая, — рассказал Андрей Чебыкин.

Мы задали вопрос администрации города с просьбой рассказать, была ли разметка запланирована на этом участке дороги или вышла случайно, а также пояснить, на скольких километрах дорог обновят линии. Об ответе пресс-службы проинформируем дополнительно.