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Когда нет асфальта: житель Кургана сфотографировал разметку, которую нанесли прямо на землю
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Когда нет асфальта: житель Кургана сфотографировал разметку, которую нанесли прямо на землю 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Разметка появилась вчера и вряд ли доживет до сегодняшнего вечера, считают автомобилисты
Жители Кургана поделились в соцсетях фото новой разметки на грунтовой дороге между Заозерным и Рябково. Видно линии хорошо — ведь их нанесли прямо на землю.
— На танковую дорогу, которая находится между Заозерным и Рябково, нанесли разметку. Вчера шёл по дороге, увидел. Скорее всего вчера днём нанесли, потому что ещё не нарушена была, но уже высохла, слой был твердым, видно, что краска настоящая, — рассказал Андрей Чебыкин.
Мы задали вопрос администрации города с просьбой рассказать, была ли разметка запланирована на этом участке дороги или вышла случайно, а также пояснить, на скольких километрах дорог обновят линии. Об ответе пресс-службы проинформируем дополнительно.
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