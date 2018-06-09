Разметка на грунтовой дороге позабавила жителей Кургана

Разметка, нанесённая краской на грунтовую дорогу, стала поводом для шуток среди жителей Кургана, фотографиями горожане поделились в соцсети.

По словам автора снимков, разметка появилась на грунтовке между Заозёрным и Рябково. Один из участников обсуждения отметил, что помимо прерывистой линии на участке есть и двойная сплошная.

«Они забыли зебру нарисовать, при чем нового образца бело-желтую ай-ай-ай непорядок однако», — пошутил в комментариях один из жителей города.

«Осталось дорогу нанести», — присоединился к шутке другой курганец.

Среди участников обсуждения нашлись и те, кто предложил разумное объяснение.

«Такую разметку можно увидеть на дорогах с малой интенсивностью движения, либо на заброшенных дорогах. Таким образом продувают форсунки и проверяют паузу в прерывистой разметке, а также ширину полосы и другие параметры, прежде чем нанести чистовую разметку на улицы города», — отметил один из комментаторов.

Для многих горожан снимки стали поводом для критики состояния дорог в областном центре: курганцы пожаловались, что на городских дорогах не везде есть необходимая разметка.