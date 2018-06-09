Суровые уральские дорожники нанесли разметку на грунтовую дорогу. Фото

Жители Кургана активно обсуждают в соцсетях работу местных дорожников. Они нанесли разметку на грунтовый участок дороги между Заозерным и Рябковым. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Фото «дорожного недоразумения» разместил Андрей Чебыкин в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Эту дорогу местные жители называют «танковой» из-за того, что по ней на испытания ездят БМП, которые производят на местном машиностроительном заводе.

«Да это пацаны с КМЗ прикололись», — предположили горожане. «А в городе нет!», — ответили автомобилисты, подразумевая, что на асфальте дорожные службы разметку не обновили.

Красноярские дорожники опубликовали план благоустройства смотровой площадки «Царь‐рыба». По словам авторов проекта, они старались создать на утесе «астафьевский стиль».