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Суровые уральские дорожники нанесли разметку на грунтовую дорогу. Фото
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Суровые уральские дорожники нанесли разметку на грунтовую дорогу. Фото 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Кургана активно обсуждают в соцсетях работу местных дорожников. Они нанесли разметку на грунтовый участок дороги между Заозерным и Рябковым. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Фото «дорожного недоразумения» разместил Андрей Чебыкин в паблике «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».
Эту дорогу местные жители называют «танковой» из-за того, что по ней на испытания ездят БМП, которые производят на местном машиностроительном заводе.
«Да это пацаны с КМЗ прикололись», — предположили горожане. «А в городе нет!», — ответили автомобилисты, подразумевая, что на асфальте дорожные службы разметку не обновили.
Красноярские дорожники опубликовали план благоустройства смотровой площадки «Царь‐рыба». По словам авторов проекта, они старались создать на утесе «астафьевский стиль».
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