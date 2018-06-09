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В Новороссийске открыт сотый в России дилерский центр Mitsubishi
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В Новороссийске открыт сотый в России дилерский центр Mitsubishi 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Российское представительство Mitsubishi совместно с краснодарским автомобильным холдингом «Юг-Авто» открыли в Новороссийске 100-й дилерский центр японского бренда. В качестве партнера ООО «ММС Рус» выбрало один из крупнейших холдингов по продаже и обслуживанию автомобилей на Юге России и имеет 20-летний опыт работы на рынке Краснодарского края и республики Адыгея. Открывать новый автосалон в Новороссийск прибыл лично глава Mitsubishi Motors в России Наоя Накамура. Площадь шоу-рума — 274 кв.м, площадь сервисной зоны — 500 кв.м. Для клиентов организована зона отдыха, включающая в себя бесплатный Wi-Fi и детскую зону.
«Партнерство с крупнейшим холдингом по продаже и обслуживанию автомобилей на юге России имеет стратегическое значение для «ММС Рус». Мы последовательно работаем над развитием сети и поддержанию неизменно высоких стандартов качества обслуживания клиентов во всех регионах. Сегодня мы торжественно открываем 100-й по счету официальный дилерский центр Mitsubishi Motors, что позволит значительно усилить позиции бренда в Южном федеральном округе. Напомним, компания «Юг-Авто» начала свою работу с брендом Mitsubishi около года назад, открыв дилерский центр в Краснодаре. На сегодняшний день автосалон «Mitsubishi Юг-Авто» в Новороссийске является единственным официальным дилером на всем черноморском побережье России. В ближайших планах «Юг-Авто» продавать ежегодно в Новороссийске 200 автомобилей Mitsubishi. При этом Mitsubishi планирует существенно расширять свою дилерскую сеть, в том числе и на юге России. Сейчас ООО «ММС Рус» рассматривает возможность открытия дилерских центров в Сочи, Волгограде, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах/Пятигорске/Ставрополе.
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