Ещё
Открыли движение по мосту на трассе «Каспий» в воронежском Борисоглебске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыли движение по мосту на трассе «Каспий» в воронежском Борисоглебске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
8 июня в Борисоглебске открыли движение по мосту через суходол на трассе Р-22 «Каспий», на подъезде к Саратову, сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор».
В ходе капитального ремонта моста выполнены работы по восстановлению опор, замене пролетных строений, опорных частей, мостового полотна, конструкций сопряжений и подходов, установлены новые металлическое барьерное и композитное перильное ограждения, обустроены пешеходные дорожки, примыкающие к сооружению.
Более того, капремонт сооружения решил проблему недостаточности габарита проезда.
АиФ: последние новости
В Липецкой области школьник погиб, упав с 50-метровой вышки Курские пограничники конфисковали у украинца более 7 тысяч поплавков Под Тамбовом 15-летнюю цыганку осудили за кражу денег у пенсионерки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот так поворот: Ford удивил ценами
Россию начали заливать бензином245
Кого не пустят на Крымский мост2
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Россиянине выбрали идеальное авто5
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение