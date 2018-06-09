Открыли движение по мосту на трассе «Каспий» в воронежском Борисоглебске

8 июня в Борисоглебске открыли движение по мосту через суходол на трассе Р-22 «Каспий», на подъезде к Саратову, сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор».

В ходе капитального ремонта моста выполнены работы по восстановлению опор, замене пролетных строений, опорных частей, мостового полотна, конструкций сопряжений и подходов, установлены новые металлическое барьерное и композитное перильное ограждения, обустроены пешеходные дорожки, примыкающие к сооружению.

Более того, капремонт сооружения решил проблему недостаточности габарита проезда.