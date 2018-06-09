Госдуме предложили упростить процедуру отмены неправильных постановлений о штрафах

Законодательное собрание Вологодской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается наделить ГИБДД правом самостоятельно, без подачи жалобы гражданина, отменять постановления о штрафах, которые выписаны некорректно работающими дорожными камерами фото— и видеофиксации. Об этом сообщает портал rapsinews.ru.

КоАП предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей возможность уполномоченных должностных лиц при установлении факта нарушения правил установки и (или) эксплуатации специальных технических средств в момент фиксации ими административного правонарушения самостоятельно отменять вынесенные ранее постановления по делам об административных правонарушениях. Также предлагается установить, что критерии нарушения правил установки или эксплуатации камер должны быть установлены правительством РФ

В пояснительной записке региональные депутаты для примера указывают, что в Вологодской области в период с 25 ноября по 9 февраля 2016 года в результате некорректной работы одной из камер, установленной на федеральной трассе Вологда — Новая Ладога, было вынесено более 10 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение скоростного режима. В результате при фактическом отсутствии события правонарушения десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные в отношении них постановления, при этом испытывая объективные сложности в доказывании отсутствия своей вины, не имея документально подтвержденных сведений о неправильной работе специальных технических средств.

Отметим, что отбраковка заведомо неправильных постановлений должна происходить в ответственном за их формирование подразделении и сейчас. Однако в реальности никто на «письма счастья» не смотрит, подписи на них ставятся в автоматическом режиме, и водители вынуждены доказывать свою невиновность сами. Так что нет никаких предпосылок к тому, что ГИБДД вдруг начнет ответственно относиться к своим обязанностям в случае принятия поправок.