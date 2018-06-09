Ещё
Российский авторынок по итогам мая остался пятым в Европе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский авторынок по итогам мая остался пятым в Европе 

За рулем Кубань 53 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Не смотря на рост в прошлом месяце, Россия не смогла передвинуться на строчку выше в рейтинге автомобильных продаж.
А лидером ожидаемо стала Германия, где за пятый месяц с начала года реализовано 305057 авто. Немецкий авторынок слегка просел по сравнению с показателем прошлого года — на 5,8%, чего не скажешь о Франции, нарастившей продажи на 0,4%. В этой стране в мае продали 229259 машин, и она уверенно занимает вторую строку. ТОП-3 замыкает ухудшившая на 2,8% прошлогодний результат Италия, где владельцами новых авто стали 199113 человек.
Четвертое место досталось Великобритании — 192649 штук и рост на 3,4%. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. Россия остается на пятой строчке с результатом в 138 000 проданных легковушек.
За рулем Кубань: последние новости
Ремонт путепровода на улице Офицерской в Краснодаре обещают закончить к 10 августа С 16 июня в Краснодаре изменится схема движения 22-го автобуса Румынский Renault Duster получил новые дизельные двигатели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию начали заливать бензином244
Кого не пустят на Крымский мост2
Россиянине выбрали идеальное авто4
Audi представила купе-кроссовер
«Автодор» признал проблемы с заправками1
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение