Российский авторынок по итогам мая остался пятым в Европе

Не смотря на рост в прошлом месяце, Россия не смогла передвинуться на строчку выше в рейтинге автомобильных продаж.

А лидером ожидаемо стала Германия, где за пятый месяц с начала года реализовано 305057 авто. Немецкий авторынок слегка просел по сравнению с показателем прошлого года — на 5,8%, чего не скажешь о Франции, нарастившей продажи на 0,4%. В этой стране в мае продали 229259 машин, и она уверенно занимает вторую строку. ТОП-3 замыкает ухудшившая на 2,8% прошлогодний результат Италия, где владельцами новых авто стали 199113 человек.

Четвертое место досталось Великобритании — 192649 штук и рост на 3,4%. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд. Россия остается на пятой строчке с результатом в 138 000 проданных легковушек.