АНАТОЛИЙ ВЫБОРНЫЙ: «Мы можем, а главное — должны свести к минимуму статистику несчастных случаев в лифтах и на эскалаторах»

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал инициативу по усилению административной ответственности за небезопасное использование лифтов и эскалаторов.

Госдума приняла в первом чтении поправки в Административный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов. Должностные лица, в случае нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, будут наказываться административным штрафом до тридцати тысяч рублей, либо дисквалификацией на срок от одного года до полутора лет. Для юридических лиц размер штрафа может достигать трехсот пятидесяти тысяч рублей, либо деятельность такой организации будет приостановлена на срок до девяноста суток.

«Сразу хочу отметить, что метрополитен не входит в поле регулирования данного законопроекта, но ему будут подчиняться любые другие организации и физические лица, ответственные за соблюдение соответствующих требований.

Появление законопроекта связано с увеличившимся после 2013 г. числом несчастных случаев, связанных с использованием лифтов и эскалаторов. Так, если в 2010 г. в авариях на лифтах погибло 2 человека, в 2011 г. — 4, а в 2012 г. — 1 человек, то в 2013 г. число погибших в несчастных случаях, связанных с лифтами, составило 12, в 2014 г. — уже 14 человек. Дело в том, что в 2013 г.

лифты были исключены Ростехнадзором из категории опасных объектов, расследования аварий на них не проводились, контроль ослаб. Профилактический фактор был нивелирован, и мы столкнулись с ростом несчастных случаев.

Однако, уже в 2014 г. Ростехнадзор был наделен полномочиями по техническому расследованию аварий на подобных объектах, и количество ЧП несколько сократилось: в 2015 г. число погибших составило 4 человека, в 2016 году — 6 человек.

О таких случаях периодически мы слышим из СМИ. Недавний пример, произошедший в мае 2018 г. в Архангельске — гибель мужчины при попытке самостоятельно покинуть застрявший грузовой лифт.

Такая статистика и трагические примеры из повседневности свидетельствует о необходимости пересмотреть законодательство и выработать дополнительные профилактические меры, предупреждающие подобные случаи гибели граждан.

Очевидно, что опасный объект, любая движущаяся мощная техника подразумевает повышенные риски для тех, кто пользуется ею. Однако, регулярная проверка лифтов, эскалаторов, своевременное техническое обслуживание подобных объектов снижает уровень рисков. Данный законопроект как раз создает условия для этого, мотивируя и организации, эксплуатирующие такую технику (к ним относятся, в том числе, и торговые центры), а также специалистов, непосредственно осуществляющих ее техобслуживание, и ответственных должностных лиц: всем перечисленным будет выгоднее качественно сделать свою работу, нежели платить большие штрафы, и, уж тем более, выступать фигурантом уголовного дела.

Именно поэтому считаю этот законопроект весьма целесообразным дополнением в Административный кодекс РФ», — сказал Анатолий Выборный.