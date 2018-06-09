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Работа SMS-сервиса оплаты парковки и пополнения счета восстановлена
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Работа SMS-сервиса оплаты парковки и пополнения счета восстановлена 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
"Для оплаты парковки вы можете воспользоваться любым удобным способом: мобильным приложением «Парковки Москвы», через SMS, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте Московского паркинга. Приносим извинения за доставленные неудобства", — отметили в пресс-службе, передает Агентство «Москва».
Ранее сообщалось, что работа сервисов оплаты парковки временно ограничена. Отмечалось, что плохо работает опция пополнения счета через SMS. При получении сообщений могли происходить задержки.
Автомобилистов просили пользоваться исправно работающим мобильным приложением «Парковки Москвы», паркоматами или личным кабинетом на сайте учреждения.
По данным АМПП, самым популярным способом оплаты парковки в столице является мобильное приложение «Парковки Москвы». О нем знает 90% москвичей. Этот же способ оплаты, по мнению 2/3 автовладельцев, является и самым удобным.
Сервис наиболее популярен среди молодых автомобилистов (18−39 лет). И чем моложе респонденты, тем актуальнее для них оплата парковок при помощи приложения. Также чаще остальных такой способ оплаты выбирают автовладельцы, которые проживают в центре города − в зоне от Бульварного кольца до Садового.
Второе место по уровню известности делят паркоматы и SMS-сообщения, при этом с помощью SMS оплачивать парковку удобно 18% опрошенным, а через паркоматы — только 9%. SMS-оплата наиболее популярна среди москвичей в возрасте от 40 до 49 лет, а паркоматы — для людей старше 50 лет.
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