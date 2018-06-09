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Стая бездомных собак напала на беременную женщину в Тюмени
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Стая бездомных собак напала на беременную женщину в Тюмени 

N24.ru 3 часа назад
Фото: N24.ru
Накануне на ул. Ватутина в Тюмени на беременную женщину напала стая бездомных собак. В больнице, куда «скорая помощь» отвезла пострадавшую, врачи диагностировали множественные рваные раны на ногах. О подробностях происшествия женщина написала в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.
«Я спокойно шла по улице, ничего не делала и совершенно не нервничала. Не знаю, чем могла привлечь внимание собак, возможно, они среагировали на то, что я беременна. Они внезапно побежали за мной и начали кусать, а потом я упала, и животные убежали», — пишет женщина.
Происшествие вызвало большой резонанс. Как отмечают пользователи соцсети ВКонтакте, стая бездомных животных живет в этом районе давно и облюбовала детскую площадку. Однако бороться с животными достаточно трудно. По словам других жителей района, бездомные дворняги не уходят, потому что их подкармливает местная пенсионерка, которая никак не реагирует на возмущения соседей..
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