Стая бездомных собак напала на беременную женщину в Тюмени

Накануне на ул. Ватутина в Тюмени на беременную женщину напала стая бездомных собак. В больнице, куда «скорая помощь» отвезла пострадавшую, врачи диагностировали множественные рваные раны на ногах. О подробностях происшествия женщина написала в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте.

«Я спокойно шла по улице, ничего не делала и совершенно не нервничала. Не знаю, чем могла привлечь внимание собак, возможно, они среагировали на то, что я беременна. Они внезапно побежали за мной и начали кусать, а потом я упала, и животные убежали», — пишет женщина.

Происшествие вызвало большой резонанс. Как отмечают пользователи соцсети ВКонтакте, стая бездомных животных живет в этом районе давно и облюбовала детскую площадку. Однако бороться с животными достаточно трудно. По словам других жителей района, бездомные дворняги не уходят, потому что их подкармливает местная пенсионерка, которая никак не реагирует на возмущения соседей..