Провальный день: у магазина инструментов в Челябинске бетономешалка ушла под землю

Второй раз за сутки в Челябинске провалился асфальт. У дома на улице Труда, 175 одним колесом под землю ушла бетономешалка.

— Машина приехала заливать цемент у магазина инструментов и провалилась, — сообщают очевидцы.

Накануне вечером на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина провалился асфальт. Опасный участок дороги огородили разноцветными покрышками, вероятно, взятыми с ближайшего газона. Прохожие сравнили получившуюся «дорожную композицию» с бубликами или донатами. — Комиссия после сегодняшнего выезда на место постановила всем сетевым организациям в кратчайший срок проверить свои подземные инженерные коммуникации на данном участке и предоставить уведомление нам, — прокомментировали ситуацию в управлении дорожных работ. — До выяснения причины провала участок должен быть огорожен.

По «провалу» на Труда был направлен аналогичный запрос.

На прошлой неделе рядом с домом № 130 по улице Кирова разрушился асфальт. Образовалась яма глубиной около 50 сантиметров. Местные жители и сотрудники соседних офисов, учреждений опасаются, что туда могут провалиться автомобили и получить серьезные повреждения.

Подробная инструкция для попавших в яму автомобилистов — в авторской колонке Артёма Краснова. Если не верите, что за повреждённую в дорожной выбоине машину можно отсудить денег, вот реальная история челябинки, добившейся 600 тысяч рублей компенсации за «убитый» в Копейске « Мерседес ».

В начале апреля в Челябинске приступили к ремонту дорог. Первый в списке — Свердловский проспект, там дорожники ликвидируют ямы. В целом на Южном Урале по федеральной программе отремонтируют 50 объектов, из них 39 — региональные и муниципальные дороги. На это выделено два миллиарда рублей, 700 миллионов из которых — Челябинску. Деньги потратят на приведение в порядок 44 километров уличной сети города и 98 километров региональных дорог.

В городской администрации на аппаратном совещании дорожники отчитались, что проинспектировали качество прошлогоднего ремонта. Они заявили, что разрушено за зиму было менее процента.