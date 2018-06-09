Сколько стоит моральный вред?

В результате аварии я получила травмы. Могу ли требовать от виновника компенсацию морального вреда? Какую сумму я вправе назвать?

И. Угланов, Седельниковский р-н На вопрос отвечает старший помощник прокурора Кировского округа Виктория Насейкина:

Виктория Насейкина

«В соответствии со ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Она осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий. Истец должен обосновать, какие именно физические и нравственные страдания были причинены. Размер морального вреда должен быть определён истцом в конкретной денежной сумме, обоснован и доказан.

Ответчик, в свою очередь, имеет право выдвинуть возражения относительно суммы заявленного вреда».