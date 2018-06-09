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Сколько стоит моральный вред?
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Сколько стоит моральный вред? 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В результате аварии я получила травмы. Могу ли требовать от виновника компенсацию морального вреда? Какую сумму я вправе назвать?
И. Угланов, Седельниковский р-н  На вопрос отвечает старший помощник прокурора Кировского округа Виктория Насейкина:
Виктория Насейкина
«В соответствии со ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
Она осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему физических и нравственных страданий. Истец должен обосновать, какие именно физические и нравственные страдания были причинены. Размер морального вреда должен быть определён истцом в конкретной денежной сумме, обоснован и доказан.
Ответчик, в свою очередь, имеет право выдвинуть возражения относительно суммы заявленного вреда».
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