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Паромная переправа Нижний Новгород — Бор открывается 9 июня
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Паромная переправа Нижний Новгород — Бор открывается 9 июня 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
Паромная переправа между областным центром и Бором начала работу 9 июня в 12:00. Об этом сообщили в Волжской судоходной компании «Флагман». Там также уточнили, что работать на переправе начнет один паром, а если трафик увеличится, будет добавлен еще один.
Напомним, в 2017 году на данном направлении работали два парома, однако, из-за открытия Волжского моста количество желающих воспользоваться переправой значительно сократилось.
Ранее сообщалось, что движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец открылось в Нижегородской области.
Фото: borcity.ru
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