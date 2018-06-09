Паромная переправа Нижний Новгород — Бор открывается 9 июня

Паромная переправа между областным центром и Бором начала работу 9 июня в 12:00. Об этом сообщили в Волжской судоходной компании «Флагман». Там также уточнили, что работать на переправе начнет один паром, а если трафик увеличится, будет добавлен еще один.

Напомним, в 2017 году на данном направлении работали два парома, однако, из-за открытия Волжского моста количество желающих воспользоваться переправой значительно сократилось.

Ранее сообщалось, что движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово — Тумботино — Гороховец открылось в Нижегородской области.

Фото: borcity.ru