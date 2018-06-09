Страховщиков могут обязать заключать договора ОСАГО в течение пяти рабочих дней 

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Госдуму законопроект, который обязывает страховые компании подписывать договор ОСАГО либо отказывать клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения заявления, передает «Интерфакс».
Авторами законопроекта являются парламентарии Владимир Сысоев, Ярослав Нилов и Иван Абрамов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас срок заключения договора ОСАГО регулируется двумя документами. По правилам профессиональной деятельности Российского союза автостраховщиков (РСА), страховщик должен заключить договор ОСАГО в день обращения клиента, кроме случаев, когда страховая компания планирует осмотреть автомобиль до заключения договора.
Авторы законопроекта считают, что к договору ОСАГО нельзя применять сроки заключения публичного договора, устанавливаемые Гражданским кодексом (срок в 30 дней). «В результате гражданин, обратившийся для заключения договора, может месяц ожидать его заключения», — отмечается в пояснительной записке.
Срок в пять дней, как считают авторы поправок, позволит страховым компаниям проверить документы, осмотреть автомобиль, пополнить бланки полисов и далее заключить договор ОСАГО без задержек.