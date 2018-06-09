Заявления на заключение договора ОСАГО будут рассматривать в течение пяти рабочих дней

Страховщиков могут обязать рассматривать заявления на заключение договора обязательного страхования в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления. Если по заявлению принимается отрицательное решение, то страховые компании должны будут направить мотивированный отказ в письменной форме.

«Законопроектом предлагается установить правило, согласно которому страховщик обязан заключить договор обязательного страхования либо направить страхователю мотивированный отказ в письменной форме о невозможности заключения такого договора не позднее пяти рабочих дней с даты получения заявления», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что, несмотря на введение административной ответственности за необоснованный отказ от заключения договора либо навязывание дополнительных услуг, проблема заключения договора ОСАГО без ожидания, дополнительных полисов, осмотра и других сложностей остаётся актуальной.

Авторы документа указывают, что страховые компании, как правило, стараются избежать продажи «дешёвых» полисов, поэтому страховщики находят новые способы уклониться от заключения договора.

«Помимо навязывания дополнительных услуг стали распространены затягивание заключения договора по причине отсутствия бланков полисов, необходимости осмотра транспортного средства либо неприменение понижающих коэффициентов. Причиной такого подхода кроется в том, что для страховщиков ОСАГО — это убыточный вид страхования», — отмечают инициаторы законопроекта.

Тем не менее трудности страховщиков не должны являться причиной нарушения прав граждан на заключение договора ОСАГО, подчеркивают авторы. Они также отмечают, что на сегодняшний день в законодательстве не установлен срок, в течение которого страховщик обязан рассмотреть заявление и заключить договор обязательного страхования.

В пояснительной записке указывается, что ряд страховщиков применяют общие сроки для заключения публичного договора, которые составляют 30 дней. Это позволяет на законных основаниях затягивать вопрос рассмотрения заявления.

«В результате гражданин, обратившийся для заключения договора путём направления заявления либо поставленный перед необходимостью осмотра транспортного средства, может месяц ожидать заключения договора либо получения мотивированного отказа», — отмечается в пояснительной записке.

Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия — проверку документов, осмотр автомобиля, пополнение бланков полисов, а также станет гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек.

«Принятие законопроекта будет способствовать не только формированию единообразной практики в части сроков рассмотрения заявлений страхователей и заключения договоров ОСАГО, но и уменьшению количества спорных ситуаций при заключении договоров обязательного страхования автогражданской ответственности», — отмечают авторы инициативы.