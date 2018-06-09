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На переезде в Новосибирской области появилась 3D-разметка
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На переезде в Новосибирской области появилась 3D-разметка 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области на перегоне Мошково — Сокур появилась экспериментальная 3D-разметка: на дороге перед путями появилась объёмная надпись СТОП.
«Для реализации эксперимента были привлечены специалисты по 3D-граффити. Созданная оптическая иллюзия позволяет сделать заметнее надпись «СТОП», указывающую водителям на необходимость остановиться перед переездом до начала пересечения путей.
Увидеть ее можно не только приблизившись к путям, но и на расстоянии до 100 метров.
Надпись выполнена специальной краской, применяемой для дорожной разметки. Особенно заметной она становится в ночное время, когда кажется объемной», — сообщает пресс-служба ЗСЖД.
С начала года сотрудники РЖД применяли ряд мер, чтобы сократить происшествия на железной дороге.
В мае 2018 года семь интенсивных железнодорожных переездов были оборудованы системами видеонаблюдения для фиксации нарушений.
А в качестве эксперимента на перегоне Новосибирск-Западный — Обь (на улице Порт-Артурская) появились дополнительные визуальные средства оповещения водителей. В тёмное время специальный сигнал красного света проецируется проезжую часть.
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