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В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии студента Амира Абумуслимова
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В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии студента Амира Абумуслимова 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии студента Амира АбумуслимоваМинистр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал о состоянии Амира Абумуслимова, студента-медика, избитого на Александровском мосту в Москве 12 мая.
«Вчера состоялся консилиум ведущих врачей страны с участием главного врача ГКБ№1 Алексея Света, главного анестезиолога –реаниматолога Москвы Дениса Проценко и директора НИИ Склифосовского Сергея Петрикова. Определена тактика дальнейшего ведения больного. На консилиум также был приглашен отец мальчика» — сообщил глава ведомства. Молодой человек все еще находится в реанимации Городской клинической больницы № 1 им. Пирогова. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Абумуслимов перенес сложную операцию и находится в коме.
Напавший на дагестанца Анвар Батиров — профессиональный боец ММА, уже задержан сотрудниками московской полиции. Ситуацию держит на контроле врио главы Дагестана Владимир Васильев.
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