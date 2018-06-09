Скамейка — не роскошь. В Челябинске не хватает мест для отдыха

Возможно, в городе автомобилистов, в который Челябинск неуклонно превращается, такая тема покажется слишком неважной. Да только город, где мы живем, — это не только короткий путь от подъезда до машины.

Город — это, прежде всего, благоустроенное комфортное пространство, где приятно пройтись пешком, где есть удобные и безопасные пешеходные маршруты. И обязательной частью этого маршрута должны быть обычные скамейки.

Страдают пенсионеры

Как говорят наши читатели, этих уличных скамеек с каждым годом становится все меньше. Со времен «дорожной революции» мы видим привычную картину: дороги расширяются, тротуары сужаются, исчезают деревья и прогулочные зоны. Скамейки как элемент городского благоустройства становятся редкостью.

Больше всего в этой ситуации страдают пенсионеры. Пожилые, больные люди мучаются при любом походе в магазин: идти с тяжелыми сумками не очень-то легко, а отдохнуть негде.

«Например, если я пошла за покупками в «Алмаз», то вернуться домой — целая проблема, — говорит пенсионерка Алла Нарчук, которая живет в доме на улице Гагарина. — По дороге оттуда нет ни одной скамейки, чтобы можно присесть с сумками и немного передохнуть. А ведь пенсионеры — это люди, как правило, с больными ногами, с давлением, но об этом мало кто задумывается. Я с этим вопросом обращалась даже в главе Ленинского района Александру Орлу: это было уже два года назад, но никаких результатов пока нет.»

«Я иду от дома, где живут родственники, до своего дома несколько кварталов, — говорит жительница Советского района Ольга Михайлова . — Добираюсь до дома еле живая: сердце колотится, ноги гудят… Нет ни одной скамейки, где можно было бы посидеть. А если плохо станет — что делать, на землю падать?»

Впрочем, многие горожане считают, что скамейки часто становятся местом досуга выпивающих компаний. «Например, у нас во дворе, как только устанавливают малые архитектурные формы — беседки, скамейки, столы, так они сразу становятся центром притяжения для желающих выпить, — говорит житель Калининского района Андрей Федоров . — Эти компании выпивают, орут, матерятся, громко поют песни… Все это происходит вечером, ночью — а люди, вынужденные слушать эти „концерты“, не могут отдохнуть, выспаться. Полицию вызывать бесполезно. Пока полицейские приедут — компания уже разбежится. Прошли те времена, когда на скамейках сидели тихие бабушки».

Впрочем, Андрей оговаривается, что он «совсем не против установки скамеек, но они должны быть в скверах и пешеходных зонах».

Важны не ГОСТы

Челябинский урбанист Лев Владов признает, что сейчас в городе пешеходы чувствуют себя некомфортно, в частности, и потому, что на улицах нет возможности просто присесть и отдохнуть.

сВо-первых, абсолютно все остановочные комплексы должны быть оборудованы скамейками, — говорит он. — Например, на трамвайных остановках они есть далеко не везде. Во-вторых, надо делать более комфортным междворовое пространство: обустраивать небольшие скверы, где обязательно должны быть деревья и скамейки — в тени деревьев, а не под палящим солнцем. И самое главное, надо благоустроить пешеходные маршруты вокруг объектов повышенного социального притяжения. Я имею в виду поликлиники, больницы, МФЦ и так далее».

По мнению Льва Владова, благоустройство территорий вокруг социальных объектов требует особого подхода: «Это благоустройство должно быть основано на заботе о людях. Здесь не надо ориентироваться на ГОСТы и формальные показатели. Например, часто бывает так: пешеходный переход возле поликлиники после расширения дороги перенесли куда-то далеко от привычного и удобного места. И люди вынуждены или идти лишние полкилометра, или перебегать дорогу. К социальным объектам должны вести удобные безопасные пути, а территорию вокруг них нужно „насытить“ скамейками, где те же пенсионеры могли бы отдохнуть и пообщаться».