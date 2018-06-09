Президентский лимузин Aurus получил «грузовые» шины

На брифинге для СМИ заместитель директора по маркетингу нижнекамского ТД «КАМА» Андрей Бутон пролил свет на один из главных вопросов журналистов. «Что же за шины стоят на первом автомобиле страны проекта „Кортеж“?»

Несмотря на то, что большая часть ТТХ пока не разглашается — НАМИ до сих пор решает, что можно сказать, а что нет — шины действительно любопытны. Хотя бы потому, что за основу взята ЦКВ (цельнометаллокордная) конструкция, применяемая сегодня в России лишь для производства грузовых моделей.

В ЦКВ шинах и каркас и брекер сделан из стальной проволоки, сплетенной в сетку. Основное ее предназначение — увеличить ходимость и прочность колес с возможностью многократной наварки протектора. Такая технология давно применяется в Европе и США, есть линия и на нижнекамском заводе. Но причем тут, казалось бы, грузовики и президентский лимузин?

Хотя… Если говорить о Cadillac президента США, то в нем много чего от грузовика, но вот шины от компании GoodYear вполне легковые, только с кевларовой кордовой прослойкой. Такие из чего попало не прострелишь. Европейские лидеры используют на своих Mercedes-Benz S-Klasse и Audi A8 колеса с технологией Runflat, правда вес их лимузинов не превышает 3 тонн.

Андрей Бутон

А вот теперь, самое главное. Судя по фотографиям, размещенным на официальном сайте Кремля, президентский лимузин Aurus обут в шины KAMA типоразмера 255/55 R20C. По словам нижнекамского руководителя, спецновинка радиальной конструкции выдержит 190 км/ч, что соответствует индексу скорости Т. Не так и много, с учетом того, что MB Pullman разгоняется до 250 км/ч.

Зато нагрузка на каждую шину может составлять до 1900 кг, что соответствует индексу 130. О дополнительных степенях защиты журналистам, естественно, не сказали. Кстати шина для КАМаЗ выдерживает 3000-3250 кг максимальной массы, шина легковушки типоразмера 215/65 R16 порядка 750-800 кг.

Судя по всему, столь необычный выбор обусловлен увесистостью президентского Aurus, для которого обычный «ранфлэт» едва ли подойдет.

Впрочем, не будем гадать, а подождем обнародования полных характеристик автомобиля, а возможно, и шин.

По материалам: www.kolesa.ru