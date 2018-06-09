Дорогую иномарку ветеринары Ставрополя закупают краевому начальнику

Ставропольская городская станция по борьбе с болезнями животных закупает иномарку за 2,15 млн рублей для краевого управления ветеринарии за счёт внебюджетных средств, сообщил корреспонденту STAV.AIF.RU начальник учреждения Андрей Баландин

Эксперты ОНФ потребовали от руководителя городской станции снизить цену аукциона и пригрозили прокурорской проверкой. По закону, руководитель бюджетного учреждения городского уровня не должен ездить на автомобиле дороже 1,5 млн рублей.

«Наш учредитель краевое Управление ветеринарии в связи с дефицитом средств краевого бюджета на организацию противоэпизоотических мероприятий обратилось с просьбой найти войзможность и приобрести Nissan Xtrail для нужд государственной ветеринарной службы. Этот автомобиль в дальнейшем будет передан в ставропольскую Краевую станцию по борьбе с болезнями животных, а пользоваться им будет краевое управление. Закупка производится ни в коем случае не за счёт бюджета, а за счёт предпринимательской деятельности — оказания платных услуг нашим учреждением», — пояснил Андрей Баландин.

В документах госзакупки указана иномарка Nissan Xtrail белого цвета в комплектации LE TOP — с чёрным кожаным салоном, электроприводом пассажирского сиденья, панорамной (стеклянной) крышей, люком и возможностью установить багажник наверху. Машина должна быть 2018 года выпуска мощностью 126 лошадиных сил.