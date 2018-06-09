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В исполкоме Казани пожаловались на негостеприимство инспектора ГИБДД
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В исполкоме Казани пожаловались на негостеприимство инспектора ГИБДД 

Казанский репортер 27 минут назад
Фото: Казанский репортер
Замглавы исполкома Казани Казани Дамир Фаттахов считает, что сотрудники ГИБДД, приехавшие в столицу Татарстана из других точек страны, не слишком дружелюбны. В ходе делового понедельника Фаттахов выразил надежду, что инспекторы проявят больше гостеприимства. Увеличение числа инспекторов на дорогах города замглавы исполкома, по его словам, ощутил лично. Его машину остановил один из инспекторов, приехавших в Казань из другого региона. Фаттахов вступил в диалог с полицейским, отметив, «понятно, вы, может быть, не знаете где-то город», но, пожалуйста, «старайтесь быть более гостеприимным». В то же время, Фаттахов не отрицает, возможно, он столкнулся с единичным случаем. «…и мы такие придирчивые: как хозяева проведения», — добавил чиновник. Фаттахов напомнил, в дни ЧМ-2018 подразделения правоохранительных органов в Казани будут работать в усиленном режиме. В столицу Татарстана прибыли правоохранители из ближайших регионов — для усиления.
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