Новый регулировщик движения появится на самом оживленном перекрестке Костромы

На самом оживленном перекрестке Костромы появится новый светофор, узнал KOSTROMA.TODAY. С нынешним регулировщиком пешеходы часто путались.

Множество жалоб по этому поводу горожане написали в комитет городского хозяйства. В обращениях было сказано, что светофор на остановке «улица Привокзальная» в районе дома №134 на улице Советской сейчас путает пешеходов — они либо оказываются на середине дороги, когда загорается зеленый, либо долго стоят на тротуаре, потому что боятся, что не успеют перейти. Время перехода дороги довольно длинное, поэтому костромичи не могут понять, сколько секунд прошло с тех пор, как загорелся зеленый свет.

А поскольку движение на этом участке всегда было одним из самых оживленных, горожане просят чиновников поставить светофор с таймером обратного отсчета. Причем, просят они его уже несколько лет.

В этом году в комитете городского хозяйства дали положительный ответ — этим летом на перекрестке пообещали поставить желанный светофор с таймером. Сейчас ожидается поступление оборудования от поставщика.