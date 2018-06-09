«Вафельная» разметка появится на восьми перекрестках в Краснодаре. Список 

В течение июня дорожные рабочие нанесут «вафлю» еще на несколько участков в краевом центре.
Напомним, разметка означает, что на ней нельзя останавливаться, поэтому перед выездом на перекресток, водитель должен убедиться, что сможет проехать его до конца.
«Вафельная» клетка появится в Краснодаре на следующих перекрестках:
Красная/Северная;
Красная/Гаврилова;
Красная/Одесская;
Красная/Кузнечная (Калинина);
Северная/Садовая;
Северная/Леваневского;
Уральская/Симферопольская;
Старокубанская/пер. Кирпичный.
Вместе с разметкой на данных участках установят знаки «Стоп-линия» и «Фотовидеофиксация», а также повесят камеры для отслеживания нарушений.