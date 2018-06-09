Ещё
«Вафельная» разметка появится на восьми перекрестках в Краснодаре. Список
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вафельная» разметка появится на восьми перекрестках в Краснодаре. Список 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
В течение июня дорожные рабочие нанесут «вафлю» еще на несколько участков в краевом центре.
Напомним, разметка означает, что на ней нельзя останавливаться, поэтому перед выездом на перекресток, водитель должен убедиться, что сможет проехать его до конца.
«Вафельная» клетка появится в Краснодаре на следующих перекрестках:
Красная/Северная;
Красная/Гаврилова;
Красная/Одесская;
Красная/Кузнечная (Калинина);
Северная/Садовая;
Северная/Леваневского;
Уральская/Симферопольская;
Старокубанская/пер. Кирпичный.
Вместе с разметкой на данных участках установят знаки «Стоп-линия» и «Фотовидеофиксация», а также повесят камеры для отслеживания нарушений.
За рулем Кубань: последние новости
На Зиповском кольце в Краснодаре завершили все работы С 16 июня в Краснодаре изменится схема движения 22-го автобуса Лимузин Aurus "Кортеж" получил грузовые шины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ford резко снизил цены на несколько моделей
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу1
Россию начали заливать бензином245
Шпионы рассекретили новый Mercedes GLE
Программа Renault Selection набирает обороты
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение