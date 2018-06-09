«Вафельная» разметка появится на восьми перекрестках в Краснодаре. Список

В течение июня дорожные рабочие нанесут «вафлю» еще на несколько участков в краевом центре.

Напомним, разметка означает, что на ней нельзя останавливаться, поэтому перед выездом на перекресток, водитель должен убедиться, что сможет проехать его до конца.

«Вафельная» клетка появится в Краснодаре на следующих перекрестках:

Красная/Северная;

Красная/Гаврилова;

Красная/Одесская;

Красная/Кузнечная (Калинина);

Северная/Садовая;

Северная/Леваневского;

Уральская/Симферопольская;

Старокубанская/пер. Кирпичный.

Вместе с разметкой на данных участках установят знаки «Стоп-линия» и «Фотовидеофиксация», а также повесят камеры для отслеживания нарушений.