Неизвестные сожгли автопарк компании‐перевозчика «Магнит»

Семья из Краснодара решила заняться бизнесом по перевозкам пассажиров на автобусах. Но, по мнению пострадавшей, конкуренты не позволили им развивать свое предпринимательство. Они сожгли весь их автопарк. Ущерб составил 8,6 миллионов рублей. Об этом «360» рассказала пострадавшая Светлана.

Светлана рассказала, что в 2017 году по результатам тендера она заключила договор с компанией «Тандер» на перевозку их сотрудников. До этого маршруты обслуживал другой перевозчик. И именно его Светлана подозревает в поджоге.

«Мы честно выиграли тендер на перевозку сотрудников «Тандера». И Архан угрожал нам с самого начала, так как раньше он занимался этим. Но эта компания не складывает яйца в одну корзину и не отдает работу одному подрядчику, в любом случае не мы, так другие перевозчики пришли бы на «Тандер». Это Архану не понятно. Нам он сказал, что наши автобусы все равно не будут работать на РЦ», — рассказывает Светалана.

12 мая женщине позвонили охранники базы, где находились автобусы и сообщили, что они сгорели.

Источник фото: телеканал «360»

В распоряжении телеканала также оказалось видео, на котором неизвестный поджигает автобус.

Однако, у Архана Д. другая версия истории с поджогом. По его словам, супруги без всяких подтверждений клевещут на него и его фирму. Он считает их мошенниками и должниками.

«12 мая, когда был пождог, я на одном из своих автобусов был в Ялте. У нее своего транспорта для работы не осталось, потому что таможенная служба арестовала у нее четыре транспортных средства, так как они ездят нелегально, а не потому что их сожгли», — рассказывает Архан. Мужчина признался, что он написал встречное заявление в прокуратуру и готовит иск в суд.

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