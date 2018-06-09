Ещё
Грузовик с пивом из Дзержинска арестовали на переправе в Крыму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовик с пивом из Дзержинска арестовали на переправе в Крыму 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Крыму на выезде с парома арестовали фуру с прицепом, которая перевозила пиво из Дзержинска в Симферополь. Алкоголь без сопроводительных документов выявили в ходе рейда сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками местного МВД на транспорте 7 июня. Об этом сообщает федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
В ходе осмотра грузовика DAF было обнаружено более 17 тысяч литров, а это около 12 тысяч полуторалитровых бутылок пива без соответствующих документов.
Грузовик и нелегальный алкоголь арестовали, проводится административное расследование.
Напомним, каждое третье преступление в Нижнем Новгороде в 2017 году было совершено гражданами, находящимися под воздействием алкоголя.
Фото: fsrar.ru
Vgoroden.ru: последние новости
Новая транспортная схема Нижнего Новгорода будет готова в апреле этого года На нижегородского водителя неисправной маршрутки завели уголовное дело Туристический автобус протаранил шесть автомобилей в Нижнем Новгороде (ФОТО)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ford резко снизил цены на несколько моделей
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу1
Россию начали заливать бензином245
Шпионы рассекретили новый Mercedes GLE
Программа Renault Selection набирает обороты
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение