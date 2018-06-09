Грузовик с пивом из Дзержинска арестовали на переправе в Крыму

В Крыму на выезде с парома арестовали фуру с прицепом, которая перевозила пиво из Дзержинска в Симферополь. Алкоголь без сопроводительных документов выявили в ходе рейда сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками местного МВД на транспорте 7 июня. Об этом сообщает федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.

В ходе осмотра грузовика DAF было обнаружено более 17 тысяч литров, а это около 12 тысяч полуторалитровых бутылок пива без соответствующих документов.

Грузовик и нелегальный алкоголь арестовали, проводится административное расследование.

Напомним, каждое третье преступление в Нижнем Новгороде в 2017 году было совершено гражданами, находящимися под воздействием алкоголя.

Фото: fsrar.ru