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На Вятке свои порядки: ямы на кировских дорогах закрыли советскими коврами
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На Вятке свои порядки: ямы на кировских дорогах закрыли советскими коврами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Невиданный доселе вариант «городского благоустройства» зафиксирован в Кирове. Местные автолюбители приняли участие в необычном флешмобе, который призывает муниципальные власти обратить внимание на состояние дорог в областном центре. В рамках акции участники накрывают самые глубокие дорожные ямы советскими коврами. Местные жители поделились снимками провокационной акции в паблике «Злой Кировчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
«Все правильно делают. Период полураспада совкового ковра составляет лет пятьдесят, а сегодняшнего асфальта — шесть месяцев максимум. Илон Маск нервно курит в сторонке», — иронизирует один из подписчиков.
Между тем ряд местных жителей возмутились форматом акции. По мнению автолюбителей, такая форма протеста небезопасна для владельцев авто.
«А никто не подумал, что этот ковер можно зацепить колесом и под крыло. Громче всех веселиться будет владелец той машины. И не забудьте через пару дней повозмущаться тем, что дорожники не убрали ещё этот мусор с дороги», — парировал один из участников паблика.
Напомним, в начале апреля КСП нашла многочисленные нарушения в работе «Дирекции дорожного хозяйства Кирова». Результаты проверки были направлены в областную прокуратуру.
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