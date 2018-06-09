Видео: Автодебошир устроил беспредел под веществами

Это Гарсиа Альварез, местный житель, который употребил наркотики и решил повеселиться. Как сообщила полиция, сначала Альварез протаранил на своем Chevrolet Trail Blazer случайного автолюбителя на Ford Fiesta , который спокойно ехал по трассе.

Однако этого ему оказалось мало и вскоре он нашел новую жертву: припаркованный на дороге Honda CR-V. Тут уж Альварез оторвался: раз за разом он таранил машину, пока не превратил ее в груду металлолома. А затем залез на крышу и сплясал победный танец.

Причем полицейские и пожарные, вызванные на место происшествия, даже не пытались его успокоить. Лишь одна служительница правопорядка держала наготове шокер, но в дело его пускать не пришлось.

Сейчас хулиган в тюрьме, в его крови нашли наркотики и ему грозит серьезный срок.