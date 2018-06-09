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Видео: Автодебошир устроил беспредел под веществами
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Видео: Автодебошир устроил беспредел под веществами 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Это Гарсиа Альварез, местный житель, который употребил наркотики и решил повеселиться. Как сообщила полиция, сначала Альварез протаранил на своем Chevrolet Trail Blazer случайного автолюбителя на Ford Fiesta, который спокойно ехал по трассе.
Однако этого ему оказалось мало и вскоре он нашел новую жертву: припаркованный на дороге Honda CR-V. Тут уж Альварез оторвался: раз за разом он таранил машину, пока не превратил ее в груду металлолома. А затем залез на крышу и сплясал победный танец.
Причем полицейские и пожарные, вызванные на место происшествия, даже не пытались его успокоить. Лишь одна служительница правопорядка держала наготове шокер, но в дело его пускать не пришлось.
Сейчас хулиган в тюрьме, в его крови нашли наркотики и ему грозит серьезный срок.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Сколько мощности потерял мотор «Шкоды» после 650 000 кмНа новом «платнике» М-11 отмечены первые проблемы Land Rover прекратил выпуск трёхдверки Range Rover Evoque
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