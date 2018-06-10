В Ульяновске вновь «поехала» дорога к речпорту и пляжу, движение закрыто

Вновь закрыт проезд по дороге, ведущей от «грузовой восьмерки» к речному порту и пляжу. Участок был отремонтирован в конце мая, но теперь по асфальту опять пошли трещины.

В конце мая дорога была закрыта из-за появившихся трещин. В городской администрации тогда сообщили о предстоящем долгом ремонте дороги в связи с необходимостью менять бетонные плиты основания дороги. Но вскоре после начала ремонта прошла официальная информация, что плиты менять не нужно, и ремонт ограничится лишь заменой асфальта.

Портал «Улград», ссылаясь на неофициальную информацию, предполагает, что спешка с ремонтом вызвано желанием подготовить дорогу к приезду японской делегации, которую катали на теплоходе по Волге.

После ремонта по свежему асфальту вновь пошли трещины. Виновниками разрушения дороги горадминистрация по-прежнему считает грузовики, вывозящие из грузового порта песок и щебень. Как грузовики могут попасть на данный участок при закрытой для проезда грузового транспорта «грузовой восьмерке», не поясняется. Известно, что грузовики выезжают от грузовых причалов по дороге на улице Нагорной.

Новый ремонт дороги планируется начать в ближайшее время.