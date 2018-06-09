В России возьмут под контроль электросамокаты и гироскутеры

В правительстве считают, что развитие личного электротранспорта необходимо так или иначе контролировать: некоторые электросамокаты и другие виды транспорта с электромотором способны развивать скорость до 25 и даже 40 км/ч, а это весьма небезопасно. Однако, вопрос о том, какие именно методы регуляции использовать, пока остается открытым.

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Вячеслав Лысаков. Как сообщает «Коммерсант», в Минтрансе считают необходимым внести электротранспорт в ПДД в качестве особой категории или отдельной группы участников движения по примеру велосипедистов. Соответственно, на пользователей такого транспорта в полном объеме будут распространяться требования по соблюдению правил дорожного движения. «Все, что способно разгоняться на дороге свыше 25 км/час, должно иметь номер и управляться человеком, имеющим права», — заявил первый зампред комитета по госстроительству

В свою очередь, в ГИБДД считают, что проблема гироскутеров, сегвеев и электросамокатов должна решаться региональными властями на местном уровне — к примеру, путем организации соответствующей инфраструктуры, исключающей возможность соприкосновения пилотов самокатов и автомобилей. «Необходимо создать условия в парках, определить площадки, может быть, сделать какие-то дорожки. По ним и нужно разрешать ездить, если люди хотят. Это должно происходить в некой закрытой зоне и не создавать помех никому», — цитирует издание начальника отдела пропаганды БДД и профилактики дорожно-транспортного травматизма ГИБДД России Максима Белугина . Таким образом, в ГИБДД считают личный электротранспорт средством развлечения.