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В России возьмут под контроль электросамокаты и гироскутеры
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В России возьмут под контроль электросамокаты и гироскутеры 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
В правительстве считают, что развитие личного электротранспорта необходимо так или иначе контролировать: некоторые электросамокаты и другие виды транспорта с электромотором способны развивать скорость до 25 и даже 40 км/ч, а это весьма небезопасно. Однако, вопрос о том, какие именно методы регуляции использовать, пока остается открытым.
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Как сообщает «Коммерсант», в Минтрансе считают необходимым внести электротранспорт в ПДД в качестве особой категории или отдельной группы участников движения по примеру велосипедистов. Соответственно, на пользователей такого транспорта в полном объеме будут распространяться требования по соблюдению правил дорожного движения. «Все, что способно разгоняться на дороге свыше 25 км/час, должно иметь номер и управляться человеком, имеющим права», — заявил первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков.
В свою очередь, в ГИБДД считают, что проблема гироскутеров, сегвеев и электросамокатов должна решаться региональными властями на местном уровне — к примеру, путем организации соответствующей инфраструктуры, исключающей возможность соприкосновения пилотов самокатов и автомобилей. «Необходимо создать условия в парках, определить площадки, может быть, сделать какие-то дорожки. По ним и нужно разрешать ездить, если люди хотят. Это должно происходить в некой закрытой зоне и не создавать помех никому», — цитирует издание начальника отдела пропаганды БДД и профилактики дорожно-транспортного травматизма ГИБДД России Максима Белугина. Таким образом, в ГИБДД считают личный электротранспорт средством развлечения.
Каким будет окончательное решение властей, пока неизвестно: по предварительным данным, приниматься оно будет правительственной комиссией по безопасности дорожного движения. Стоит отметить, что разговоры об определении юридического статуса пилотов электросамокатов и гироскутеров ведутся еще с прошлого года: осенью «проработать этот вопрос» было поручено МВД и Минтрансу.
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