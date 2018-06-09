Жестоко и страшно: ровно 16 лет назад футбольные фанаты разгромили Манежную площадь

Ровно 16 лет назад, 9 июня 2002 года, во время чемпионата мира по футболу российские болельщики устроили самый большой погром на Манежной площади в Москве (со времен 1993-го, конечно). Тогда власти столицы организовали в центре города прямые трансляции и продажу пива, а вот обеспечить безопасность забыли.

Погром произошел во время трансляции матча Россия — Япония. Наши тогда проиграли со счетом 0:1, и центр Москвы превратился в эпицентр беспорядков, где агрессивные фанаты жгли машины, били милиционеров и стекла в Госдуме , гостинице «Москва», театре имени Чехова, мэрии и даже в «Детском мире».

Официальная итоговая статистика погрома на Манежной пугает. 54 человека получили травмы, один погиб. Сгорело семь автомобилей, а 106 машин были разбиты (в том числе три милицейские). Издание sports.ru приводит также цифры по разбитым витринам и общественному транспорту: разбито 273 витрины, уничтожен 51 рекламный щит, изуродованы семь автобусных остановок, повреждены несколько троллейбусов.

По словам тогдашнего начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, он узнал о трансляции матча на экранах города только утром 9 июня. У милиции на тот момент не было никаких механизмов, чтобы предположить возможное количество фанатов, что придут на Манежную. По данным «Коммерсанта», правоохранители предполагали, что придет не более 1500 человек, поэтому сильно удивились, когда явилось более 8000 фанатов.

В спецрепортаже телеканала РТР (приведем его ниже) сообщалось, что на улицах в центре Москвы творилось настоящее безумие — среди тех, кто пришел на Манежную площадь, были обычные зрители — в панике им пришлось массово бежать, началась давка. Примерно в это же время фанаты перевернули карету скорой помощи — пострадал водитель и дежуривший фельдшер.

«Идиоты опозорили русский народ, ведут себя как последнее быдло», — пишет пользователь Владимир Соколов под опубликованным на YouTube сюжетом канала РТР. Не согласиться сложно.

Отметим, что милиция в итоге смогла поймать только 10% от всех бушующих в тот день фанатов. Позднее реальные тюремные сроки получили восемь человек. При этом власти Москвы решили не отменять следующую трансляцию матча Россия — Бельгия. По словам Юрия Лужкова — мэра Москвы на тот момент, идти на поводу у негодяев было бы проявлением слабости. Впрочем, выводы все же были сделаны, и алкоголь на Манежной площади больше не продавали, наряды милиции усилили, а все болельщики проходили тщательный досмотр.