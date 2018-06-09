Прокуратура: МП «Альта» незаконно брало деньги за въезд на кладбище на Балтийском шоссе

Муниципальное предприятие «Альта» выпустило незаконный приказ, по которому за въезд на кладбище в районе Балтийского шоссе брали деньги. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

О нарушении стало известно после обращения жительницы Калининграда в надзорное ведомство. Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что при въезде на городское кладбище по Балтийскому шоссе стоит шлагбаум, охранник берёт деньги с посетителей в зависимости от типа автомобиля. В качестве основания взимания платы указан приказ МП «Альта» от 27 августа 1996 года №131.

Однако по постановлению городского совета депутатов и по уставу «Альты» платный въезд на кладбище не предусмотрен. В связи с этим руководителю муниципального предприятия вынесли представление об устранении нарушения. Кроме того, коменданту кладбища объявили замечание. Незаконный приказ отменили.