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Прокуратура: МП «Альта» незаконно брало деньги за въезд на кладбище на Балтийском шоссе
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Прокуратура: МП «Альта» незаконно брало деньги за въезд на кладбище на Балтийском шоссе 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Муниципальное предприятие «Альта» выпустило незаконный приказ, по которому за въезд на кладбище в районе Балтийского шоссе брали деньги. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
О нарушении стало известно после обращения жительницы Калининграда в надзорное ведомство. Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что при въезде на городское кладбище по Балтийскому шоссе стоит шлагбаум, охранник берёт деньги с посетителей в зависимости от типа автомобиля. В качестве основания взимания платы указан приказ МП «Альта» от 27 августа 1996 года №131.
Однако по постановлению городского совета депутатов и по уставу «Альты» платный въезд на кладбище не предусмотрен. В связи с этим руководителю муниципального предприятия вынесли представление об устранении нарушения. Кроме того, коменданту кладбища объявили замечание. Незаконный приказ отменили.
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