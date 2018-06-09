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Тест-драйв Черноморского побережья: Геленджик
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Тест-драйв Черноморского побережья: Геленджик 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, при поддержке сервиса BlaBlaCar и сайта Kolesa.ru, отправился в тур по городам юга России, чтобы выяснить их степень готовности к наплыву авто туристов. По пути он пишет заметки, в которых рассказывает о всем самом интересном, с точки зрения автовладельца. Итак, маршрут Москва — Ростов-на-Дону — Таганрог — Ейск — Новороссийск — Геленджик…
Приехав в Геленджик на машине я услышал от попутчиков BlaBlaCar саркастическое удивление, что я еду в этот город на своей машине. Сначала я не понял иронии, но буквально через полчаса после заезда в город мой автомобиль чуть не попал в хищные объятия эвакуатора, ведь весь город завешан знаками, запрещающими не только стоянку, но и остановку. «Как будто и не выезжал из Москвы», — подумал я, и поехал искать парковку. К сожалению, запарковать автомобиль без нарушения правил остановки и стоянки мне не удалось. Геленджик, видимо, перенял все модные урбанистические идеи от Москвы, и парковок в городе фактически нет, а те, которые есть, целиком заняты.
С большим трудом мне удалось найти недорогую гостиницу в Геленджике, в которой были парковочные места. Но как были… Запарковаться пришлось как в игре «пятнашки», поэтому чтобы выехать, нужно попросить еще с пяток автомобилистов освободить дорогу. Все сообщают, когда собираются выезжать и таким образом конфигурация парковки постоянно меняется. Есть альтернативный вариант — найти платную парковку, но это минимум 400 рублей в сутки с неудобным расположением.
Цены на гостиницы с парковкой в городе начинаются от 2000 рублей за самый простой бюджетный вариант, если речь не идет о жилье около трассы. Реально без проблем с автомобилем (то есть с парковкой) остановиться в шаговой доступности от моря за 3000 рублей в сутки и больше. Если владелец жилья начинает уверять вас, что, дескать, не обращайте внимания и можно парковаться под знаком 3.27 в два ряда, не верьте ему и бегите от такого доброхота. Ведь помимо денег за жильё вы заплатите за эвакуацию, штрафстоянку, штраф и получите незабываемые ощущения от многочасового стояния в очереди таких же бедолаг, как и вы.
Действительно, многих автомобилистов, приезжающих в Геленджик на своем автомобиле, сбивает с толку парковка в два-три ряда. «Раз тут так им можно, значит и мне можно», — думает водитель и ставит машину под знак или вторым (третьим) рядом, оставив номер телефона на торпеде. И, спустя полчаса обнаруживает, что машины нет и она увезена на штрафстоянку.
Забрать машину весьма тяжело, эвакуаторы работают исправно, а ГИБДД работает нарочито медленно. На вопрос — почему меня забрали, а их нет, есть только неофициальный ответ: эвакуация в Геленджике частная, штрафстоянка частная, поэтому они местные машины не трогают, ведь зимой можно получить ответный удар от соседей. А машины отпускников эвакуировать одно удовольствие: скоро уедут, судиться не будут, деньги есть. Кстати, если вашу машину эвакуировали в Геленджике, готовьте сумму порядка 4000 рублей и не удивляйтесь, что вам не дадут на штрафстоянке никаких подтверждающих оплату документов. Поэтому, если у вас номера не Краснодарского края, ни в коем случае не нарушайте правила остановки и стоянки, расплата последует незамедлительно. (А лучше вообще не приезжайте сюда на автомобиле)
Итак, резюме. В Геленджик на автомобиле можно ехать только в том случае, если вам будет где его поставить. Не надейтесь на то, что до пляжа вы сможете доехать на автомобиле, это невозможно даже рано утром. Помните, что в городе установлено много камер и скоростной режим «40». И, если что-то пошло не так, то готовьте деньги, деньги и еще раз деньги. Без денег в Геленджике вам делать нечего, это дорогое место отдыха.
Но, если вы преодолели трудности и все-таки доехали до Геленджика на автомобиле и смогли его тут чудесным образом припарковать, то вы сможете насладиться прогулками по очень длинной и современной набережной, позагорать на чистых песочных пляжах, вдоволь накататься на велосипеде, посетить горы в ходе дорогущей и короткой экскурсии на разбитых уазиках, покататься на лошадях, увидеть дольмены и получить удовольствие от еды в местных кафе и ресторанах. Кстати, на всякий случай сообщаю, что в Геленджике цены на всё везде московские и даже немного выше. Как отдохнуть тут бюджетно, кроме как приезжать с собственной едой и кухней, а на набережной только гулять, отворачиваясь от аппетитного аромата еды, который тут везде, ума не приложу.
Другие заметки этого тура:
Москва — Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону — Таганрог
Таганрог — Ейск
Ейск — Новороссийск
По материалам: www.kolesa.ru
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