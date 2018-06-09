Сотый в России дилерский центр Mitsubishi открыли в Новороссийске

Открытие сотого в стране дилерского центра Mitsubishi Motors «Юг‐Авто» состоялось 7 июня в Новороссийке. На открытие прибыл приехал президент и главный исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура . Он впечатлен сотрудничеством с компанией в течение года. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

«Mitsubishi Motors — один из самых быстро растущих брендов в России. Рост автомобильного рынка на сегодня составляет 20% в год, а компания опережает этот темп. Так, Mitsubishi планирует увеличить продажи на 60% — до 40-45 тысяч моделей в год. Для этого предпринимаются различные меры, в том числе снижение стоимости на запчасти и регулярное ТО до 30%», — сказал Накамура.

Источник фото: пресс-службой «Юг-Авто»

Он уверен, что открытие центра в Новороссийске привлечет новых поклонников иностранной марки. Коммерческий директор «Юг-Авто Холдинг» Александр Сафронов рад честности японских партнеров в ведении бизнеса. Уже более года компания успешно сотрудничает с Mitsubishi Motors.

На мероприятии Наоя Накамура перерезал красную ленточку и вручил подарок — японскую куклу Даруму. Она гарантирует бизнесу процветание и успех.