Будут ли ремонтировать дорогу, где застрял автобус с кезскими школьниками? 

В Кезском районе автобус с девятиклассниками двух сельских школ застрял в грязи на участке дороге Кулига Кез. Как сообщает КП-Ижевск, 22 школьника ехали в райцентр для сдачи основного госэкзамена по биологии. Школьники у автобуса Фото: vk.com/podslushano kez udm Дорога находится в собственности республики, поэтому администрация района не может тратить средства из своего бюджета на ее ремонт. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии сообщили, что автодорога Кез Кулига Карсовай входит в список из 62 непроезжих в период распутицы дорог региона. Однако конкретики насчет ее ремонта пока нет. К сожалению, она не подходит под критерии действующих сегодня федеральных программ. Тем не менее, мы рассматриваем возможность ее постепенного восстановления в течение трех лет за счет средств республиканского бюджета, сообщили в Миндортрансе. Местные жители рассказывают, что подобные проблемы на этой дороге случаются регулярно. На той дороге каждый год такое. Асфальта нет, а после дождя туда вообще лучше не соваться. Был случай, когда тоже застрял школьный автобус, и самим ученикам пришлось толкать его, чтобы выбраться, рассказал житель Кезского района. К счастью, в день происшествия работавший рядом экскаватор вытащил автобус, и ребята, задержавшись на полчаса, все же успели сдать экзамен. vk.com/podslushano kez udm vk.com/podslushano kez udm PreviousNext Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов назвал ремонт непроезжих сельских дорог одной из приоритетных задач властей. По его словам, для этого потребуется привлечь не менее 2 млрд рублей из внебюджетных источников. Кстати В настоящее время менее трети этой дороги имеет асфальтобетонное покрытие (14 км), остальная часть гравийная (36,7 км). Из этого объема в период распутицы непроезжими становятся 26,7 км. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые в Ижевске: система Автодория появилась на улице 10 лет Октября На ремонт непроезжих участков дорог в Удмуртии нужно привлечь 2 млрд рублей внебюджетных средств