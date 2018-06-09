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Ремонт дорог в Ижевске: какие участки лучше объезжать?
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Ремонт дорог в Ижевске: какие участки лучше объезжать? 

Izhlife 2 часа назад
Фото: Izhlife
В столице Удмуртии и его 100-километровой агломерации продолжаются ремонты в рамках федерального приоритетного проекта Безопасные и качественные дороги. В связи с этим на многих участках для водителей присутствуют сложности: заужения, дорожная техника, закрытие полос. Накануне выходных рассказываем, где в настоящее время идут работы. Загородные трассы Ижевск Ува От поворота на д. Подшивалово, до перекрестка с Западным обходом. Протяженность ремонта 5 км. Ремонт с применением технологии Ресайклинг. Сарапул Воткинск В районе деревни Макарово. Протяженность ремонта 5 км. Укладка асфальта и укрепление обочин. Ува Вавож От с. Рябово до с. Ува-Тукля. Протяженность ремонта 4 км. Укладка асфальта и укрепление обочин. Помимо этого могут продолжиться работы на двух участках республиканских трасс: Якшур-Бодья Шаркан (От Як-Бодьи до д. Пушкари) и Воткинск Шаркан (от моста через реку Шаркан до выезда из с. Мишкино). Движение будет осуществляться по одной полосе. Дороги в Ижевске Сейчас в Ижевске идет ремонт на участках: ул. 10 лет Октября от ул. Серова до ул. 40 лет Победы; ул. Пушкинская от ул. К. Либкнехта до ул. Ленина и от пер. Широкого до ул. Кирова; ул. ул. Баранова от ул. 15-й до ул. Новошестнадцатой, от ул. Новой до гор. Машиностроителей; ул. Маслюкова, включая ул. им. Надежды Курченко; ул. Песочная от набережной Зодчего Дудина до ул. Студенческой; ул. Коммунаров от Лихвинцева до Кирова; дорога на Оранжерейный комплекс от Воткинского шоссе до ул. Сельской; пр. им. М. Т. Калашникова от ул. 40 лет Победы до ул. Союзной. ул. Магистральная от ул. Гагарина до Сарапульского тракта; ул. Союзная от дома 165 по ул. Союзной до ул. Ленина. Также перекрыт участок переулка Широкого от ул. Пушкинской до ул. М. Горького. Скоро там начнется ремонт. Напомним, ремонт проходит в рамках программы Безопасные и качественные дороги. В 2018 году отремонтируют 43 участка ижевских дорог. Также напомним, что целый ряд дорог будет закрыт 11-12 июня в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонт четырех улиц начался в Ижевске Ремонт улицы Ялтинской в Ижевске остановили из-за брака Фото: на Нылгинском тракте Удмуртии образовалась огромная пробка
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